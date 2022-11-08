اليمن: قتلى وجرحى في انفجار لمخزن أسلحة

رام الله - دنيا الوطنسقط ستة قتلى، وأُصيب ثمانية آخرين على الأقل، اليوم الثلاثاء، في انفجار لمخزن أسلحة تابع للجيش اليمني في مدينة مأرب شرقي اليمن.وبحسب ما أفاده مصدر مسؤول في مكتب الصحة اليمني، فإن الاعتقاد أن ما وراء هذا الإنفجار هو هجوم للحوثيين.ووفقًا لموقع (سكاي نيوز) فإن "ثلاثة أطفال، وثلاثة شبان قُتلوا، وثماني جرحى، ومعظمهم من مخيم الجيفينة الأكبر في محافظة مأرب". مشيرةً إلى أن "الإحصائية مرشحة للزيادة، بسبب الإصابات"، حيث استمرت الانفجارات أكثر من ساعة.وظهرت صور لهلع الأطفال والسكان في مخيم الجفينة مع الانفجارات في مخزن للأسلحة تابع لكتيبة في المنطقة العسكرية الثالثة، كما وظهرت صور تهشم رأس طفلة أصيبت بقذيفة وتمزق لطفل آخر.واتهم الجيش اليمني الحوثيين بقصف مخزن الأسلحة بصاروخ باليستي أدى إلى انفجاره، ولكن ولم يتبنى الحوثيون الهجوم بعد، وعادة لا يعلن الحوثيون عن هجمات مماثلة.