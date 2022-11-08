شؤون فلسطينية

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق صباح الثلاثاء

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق صباح الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة في قطاع غزة، حالة الطرق صباح الثلاثاء على المحاور والمفترقات.

وقالت إن هناك "حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية". 


ونوّهت أنه "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100".

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