تفاصيل لقاء الرئيس الإسرائيلي بالعاهل الأردني في شرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، تفاصيل اجتماع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بالعاهل الأردني بد الله الثاني، على هامش مؤتمر المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ المصرية.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اجتمع مساء أمس مع العاهل الأردني عبدالله الثاني على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ".وتابعت: "أكد العاهل الأردني خلال الاجتماع على ضرورة تجنب إسرائيل اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض فرص إحلال السلام".