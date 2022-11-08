شؤون فلسطينية

الطقس: بدء تأثير المنخفض الجوي الماطر على معظم المناطق

الطقس: بدء تأثير المنخفض الجوي الماطر على معظم المناطق
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اعتباراً من، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، وتسقط بمشيئة الله زحات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء غائما جزئيا، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو الجمعة غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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