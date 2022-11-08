شؤون فلسطينية

دعوات لنصرة الأقصى والرباط فيه والتصدي لمخططات الاحتلال

دعوات لنصرة الأقصى والرباط فيه والتصدي لمخططات الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا مختصون إلى نصرة المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه والتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه، في ظل فوز الأحزاب اليمينية المتشددة وتشكيلها حكومة الاحتلال المرتقبة، وما سيعقبها من قرارات احتلالية متطرفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المختص في شؤون القدس والاستيطان حسن خاطر أن هناك تمادي كبير وغير مسبوق في المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين.

وأشار خاطر إلى أن الاحتلال يسارع الخطى من أجل تهويد المسجد الأقصى المبارك بكل الطرق، وإذا استمرت الانتهاكات بحق الأقصى كما هي فالأمور ذاهبة للانفجار.

 وأوضح أن بن غفير شاع صيته من خلال اقتحاماته للأقصى، وهذا الأمر ساعد في فوزه بالانتخابات الأخيرة، معتبراً أن قادة الاحتلال المتطرفين يقومون بارتكاب الجرائم بحق شعبنا من أحل حصد مكاسب سياسية لصالحهم.

 ودعا خاطر الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجد الأقصى، وصولا إلى هدمه وبناء ما يسمى بالهيكل الثالث المزعوم.

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