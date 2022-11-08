الاحتلال يصدر قرارًا بهدم منزلي منفذي عملية (الجلمة) في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قرارا بهدم منازل منفذي عملية "الجلمة"، والتي أدت لمقتل ضابط إسرائيلي خلال سبتمبر الماضي، ونفذها الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد من سكان كفر دان في جنين.وبحسب ناطق عسكري لقوات الاحتلال، فإن ما يسمى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال وقّع على القرار، بعد رفض الاعتراضات التي قدمت من قبل عوائلهما.وكان الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد نفذا عملية إطلاق نار بطولية قرب الجلمة لدى محاولتهما التسلل لداخل مناطق عام 48 لتنفيذ هجوم بالداخل، ما أدى لمقتل الضابط الإسرائيلي بار فلاح حينها في الرابع عشر من أيلول الماضي.