العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف العمل لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على هامش مؤتمر المناخ الدولي في مدينة شرم الشيخ المصرية.وشدد الملك الأردني على ضرورة أن تتجنب إسرائيل أية إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام.وجدد التأكيد على أهمية أن تشمل فرص التعاون الاقتصادي في المنطقة الفلسطينيين.