شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات توضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة قرار وقف (تيك توك) في فلسطين

وزارة الاتصالات توضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة قرار وقف (تيك توك) في فلسطين
تيك توك
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأنباء التي يتم تداولها عن حظر تطبيق (تيك توك) في فلسطين ابتداء من بداية العام المقبل.

وأكد مدير عام الاتصالات والعلاقات الدولية بالوزارة م. ليث دراغمة لـ "دنيا الوطن" أن هذه الأنباء غير صحيحة، ولا تعدو كونها إشاعات.

وكانت وزارة الاتصالات نشرت تعميماً نفت فيه "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات لا أساس لها من الصحة".

وأهابت الوزارة بتوخي الدقة والحذر في نشرها، والحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي فقط، قائلة إنها ستتوجه إلى الجهات القانونية المسؤولة لمحاسبة ناشري الأخبار الكاذبة والمزورة.

يشار إلى أنه تم تداول تصريحات منسوبة لوزير الاتصالات إسحق سدر حول قرار الوزارة وقف تطبيق (تيك توك) في فلسطين مطلع العام 2023، وهو ما نفاه دراغمة بشكل كامل.

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