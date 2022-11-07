دولي

نتنياهو يؤكد لبايدن مواصلته لمشروع (اتفاقيات السلام) ومواجهة إيران

نتنياهو يؤكد لبايدن مواصلته لمشروع (اتفاقيات السلام) ومواجهة إيران
آرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاتف الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مهنئاً إياه بالفوز في انتخابات (كنيست) الأخيرة، وقرب تكليفه بتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأوضح نتنياهو في منشور عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) إن بايدن هنأه بالفوز، مؤكداً أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف "شكرت الرئيس بايدن على صداقته الشخصية التي امتدت 40 عامًا والتزامه بالدولة الأمريكية مع إسرائيل".

وشدد نتنياهو على أنه سيواصل تحقيق مع كان يعمل عليه في فترة ولايته مشروع (اتفاقيات السلام) وكذلك التعامل مع التهديد الإيراني.

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