يبدأ الليلة.. تفاصيل أول منخفض جوي يضرب فلسطين لهذا الموسم

رام الله - دنيا الوطنأكد راصد جوي فلسطيني، أن تتأثر البلاد بدءاً من ليلة الاثنين، بمنخفض جوي متوسط، يعد الأول لهذا الموسم مع دخولنا في فصل الشتاء بشكل تدريجي.وقال الراصد ليث العلامي، إن فلسطين ستتأثر ليلة الاثنين – فجر الثلاثاء، بأول منخفض جوي لها الموسم، بحيث تنخفض الحرارة وتزداد برودة الطقس وصولا لسقوط زخات من الأمطار.وأوضح العلامي أن الأمطار ستبدأ بالهطول مع ساعات فجر الثلاثاء، بدءاً من المناطق الشمالية لفلسطين، تمتد بشكل سريع لباقي المناطق حيث تشمل الضفة وغزة ومناطق النقب.وأشار الراصد الجوي العلامي، أن المنخفض سيشتد مع ساعات مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، على أن ينحسر وينتهي يوم الخميس المقبل.