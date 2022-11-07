تفاصيل اجتماع نتنياهو وبن غفير.. والحقائب الوزارية التي طلبها

رام الله - دنيا الوطناجتمع مساء اليوم الاثنين، رئيس معسكر اليمين بنيامين نتنياهو، بعضو (كنيست) ايتمار بن غفير لبحث ترتيبات تشكيل الحكومة المرتقبة، واندماج بن عفير فيها.وقال موقع (والا) الإسرائيلي، إن بن غفير طلب من نتنياهو خلال اللقاء ثلاث حقائب وزارية لحزبه (القوة اليهودية) من بينها الصحة والمواصلات.وأضاف الموقع أن الحقيبة الأهم التي طلبها بن غفير هي الأمن الداخلي والتي لمح علناً قبل الانتخابات بأنه سيشغلها حال فوزه، لافتاً أن طلب صلاحيات واسعة مع المنصب.من جانب آخر، كشفت مصادر في حزب الليكود الإسرائيلي عن محادثات مع رئيس تحالف (معسكر الدولة) بيني غانتس للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية التي يسعى بنيامين نتنياهو لتشكيلها.