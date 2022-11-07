شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن للمرة الرابعة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن للمرة الرابعة
الأسيرة شروق البدن
رام الله - دنيا الوطن
جددت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري بحق الأسيرة شروق البدن، لمدة أربعة أشهر إضافية، وللمرة الرابعة على التوالي.

واعتقلت قوات الاحتلال بتاريخ 8/12/2021 شروق محمد موسى البدن (28 عاما)، بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في بلدة تقوع شرق الخليل، ولم يمض على إطلاق سراحها من سجون الاحتلال سوى 6 شهور فقط وهي أم لطفلين.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت بتاريخ 2/5/2021 عن الأسيرة "البدن"، بعد اعتقال إداري استمر 8 شهور.

واعتقلت البدن سابقاً في يوليو 2019، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري وجدد لها 3 مرات، بحيث أمضت 12 شهراً في الإداري قبل إطلاق سراحها في نهاية يونيو 2020، وبعد أقل من شهرين على الإفراج عنها أعيد اعتقالها مرة أخرى.

 وعانت الأسيرة شروق خلال فترة اعتقالاتها من مشاكل صحية تفاقمت جراء ظروف الاعتقال الصعبة، خاصة بعد ما تعرضت له خلال فترة اعتقالها الأولى قبل سنوات، التي سببت لها مشاكل حادة في المعدة، والكلى والأعصاب.

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