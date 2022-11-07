هل ينضم غانتس لحكومة نتنياهو؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر في حزب الليكود الإسرائيلي عن محادثات مع رئيس تحالف (معسكر الدولة) بيني غانتس للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية التي يسعى بنيامين نتنياهو لتشكيلها.وأضافت المصادر لـ (موقع i24NEWS) الإسرائيلي، أنه من "الوارد أن تستند هذه الحكومة على دعم خارجي من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس".وذكرت أن "الليكود يستعد لتهيئة الرأي العام لدعم خارجي من القائمة الموحدة في حال فشلت المفاوضات مع ايتمار بن غفير".وأفادت المصادر بأن "نتنياهو سيبقي حقيبة الأمن شاغرة من أجل إبقاء احتمال ضم غانتس الى هذه الحكومة" لكن من جهة أخرى "قد يضطر نتنياهو فعلا الى منح بن غفير ما يريد مقابل الإبقاء على حقيبتي المالية والأمن".