شؤون فلسطينية

مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار بأراضي عام 48

مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار بأراضي عام 48
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل الشاب سند مصاروة (30 عاما) مساء اليوم الإثنين وأصيب آخر بجروح طفيفة، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة الطيبة في أراضي عام 48.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شاب من الطيبة بجروح وصفت بأنها متوسطة، جراء تعرضه لإطلاق نار في حي الشل بالمدينة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب أصيب في منطقة البطن عن طريق الخطأ، حين أطلقت النار تجاه منزل في الحي المذكور.

ويشهد المجتمع العربي بأراضي عام 48 تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة للقضاء.

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