دولي

بوتين: 50 ألف مجند جديد يلتحقون بالعملية العسكرية في أوكرانيا

بوتين: 50 ألف مجند جديد يلتحقون بالعملية العسكرية في أوكرانيا
بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التحاق 50 ألف عسكري بالقتال في أوكرانيا ممن استدعيوا في إطار التعبئة الجزئية، ليصل عدد الملتحقين الجدد منذ التعبئة إلى 80 ألفا، وفق موقع روسيا اليوم.

وقال بوتين في اجتماع مع حاكم مقاطعة تفير، إيغور رودنيا، خلال زيارة تفقدية لمشروع سياحي ضخم في المقاطعة: "التحق 50 ألف فرد بالقتال في أوكرانيا ممن استدعيوا في إطار التعبئة الجزئية، ليصل عدد الملتحقين الجدد منذ التعبئة إلى 80 ألفا... الباقون يواصلون دوراتهم التدريبية".

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