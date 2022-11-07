عربي

بن سلمان يعلن رصد 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

بن سلمان يعلن رصد 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان عن إسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار، دعما لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ10 القادمة.

وقال بن سلمان خلال قمة المناخ "كوب 27" المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية: "المملكة تطمح لتنسيق التعاون لتنفيذ الخطط ومواجهة التحديات المشتركة"، وفق ما نقلت قناة الإخبارية السعودية.

وأضاف بن سلمان: "نهدف لزراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة عدد المحميات البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية".

وأردف: "سنعتمد على الطاقة المتجددة بإنتاج 50% من الكهرباء في 2030".

كما أعلن ولي العهد السعودي استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

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