"التربية" تنظم جولة دعم ومناصرة لمدارس يطا المستهدفة بفعل الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة التربية والتعليم، من خلال وحدة العلاقات الدولية والعامة، اليوم الاثنين، جولة دعم ومساندة لمدرسة جنبة الأساسية المختلطة، المُستهدفة من جيش الاحتلال والمستوطنين بمديرية تربية يطا، في محافظة الخليل؛ بمشاركة وفد من "التربية" وممثلين عن المنظمات الدولية والدبلوماسية والحقوقية والمؤسسات الرسمية والإعلامية والفعاليات الأهلية والمجتمعية.وقامت قوات الاحتلال باحتجاز الوفد المشارك؛ وحاولت منعه من الوصول إلى المدرسة؛ في خطوة تكشف إمعان المحتل واستهدافه المتواصل للكوادر التربوية في كافة المناطق.وأكدت "التربية" أن هذه الجولة التي حملت عنوان: (لنساند المسافر) تندرج في سياق تسليط الضوء على المعاناة التي يمر بها التعليم في هذه المناطق، والانتهاكات المتواصلة بفعل الاحتلال، واستهدافه للطلبة والكوادر التعليمية، وعرقلة وصولهم إلى مدارسهم وحرمانهم من تلقي تعليمهم في بيئة آمنة ومستقرة، لافتةً إلى أن ما جرى اليوم في المسافر يعد برهاناً على المعاناة اليومية التي يمر بها التعليم في يطا ومختلف المحافظات الفلسطينية.وخلال الجولة تم الاستماع لصوت الطلبة، والتعرف إلى واقع الاحتياجات، وآلية متابعة تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة، والتأكيد على ضرورة إيصال رسالة للعالم؛ مفادها ضرورة وضع حد للاحتلال ولجم جرائمه وانتهاكاته بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية والأهالي.يُذكر أن مدارس المسافر تشهد معاناة يومية، حيث يستهدف الاحتلال الكوادر التعليمية والطلبة عبر ممارسات ممنهجة؛ كان آخرها إغلاق مداخل قريتي المركز وجنبة بالتزامن مع بدء الفترة الدراسية الثانية من عمر العام الدراسي والتي انطلقت صباح أمس الأحد.