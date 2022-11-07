شؤون فلسطينية

"التربية" تنظم جولة دعم ومناصرة لمدارس يطا المستهدفة بفعل الاحتلال

"التربية" تنظم جولة دعم ومناصرة لمدارس يطا المستهدفة بفعل الاحتلال
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التربية والتعليم، من خلال وحدة العلاقات الدولية والعامة، اليوم الاثنين، جولة دعم ومساندة لمدرسة جنبة الأساسية المختلطة، المُستهدفة من جيش الاحتلال والمستوطنين بمديرية تربية يطا، في محافظة الخليل؛ بمشاركة وفد من "التربية" وممثلين عن المنظمات الدولية والدبلوماسية والحقوقية والمؤسسات الرسمية والإعلامية والفعاليات الأهلية والمجتمعية.

وقامت قوات الاحتلال باحتجاز الوفد المشارك؛ وحاولت منعه من الوصول إلى المدرسة؛ في خطوة تكشف إمعان المحتل واستهدافه المتواصل للكوادر التربوية في كافة المناطق.

وأكدت "التربية" أن هذه الجولة التي حملت عنوان: (لنساند المسافر) تندرج في سياق تسليط الضوء على المعاناة التي يمر بها التعليم في هذه المناطق، والانتهاكات المتواصلة بفعل الاحتلال، واستهدافه للطلبة والكوادر التعليمية، وعرقلة وصولهم إلى مدارسهم وحرمانهم من تلقي تعليمهم في بيئة آمنة ومستقرة، لافتةً إلى أن ما جرى اليوم في المسافر يعد برهاناً على المعاناة اليومية التي يمر بها التعليم في يطا ومختلف المحافظات الفلسطينية.

وخلال الجولة تم الاستماع لصوت الطلبة، والتعرف إلى واقع الاحتياجات، وآلية متابعة تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة، والتأكيد على ضرورة إيصال رسالة للعالم؛ مفادها ضرورة وضع حد للاحتلال ولجم جرائمه وانتهاكاته بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية والأهالي.

يُذكر أن مدارس المسافر تشهد معاناة يومية، حيث يستهدف الاحتلال الكوادر التعليمية والطلبة عبر ممارسات ممنهجة؛ كان آخرها إغلاق مداخل قريتي المركز وجنبة بالتزامن مع بدء الفترة الدراسية الثانية من عمر العام الدراسي والتي انطلقت صباح أمس الأحد.

أخبار ذات صلة

الشرقاوي: بيت مال القدس حقق نتائج ملموسة في مجالات الدعم الاجتماعي

الشرقاوي: بيت مال القدس حقق نتائج ملموسة في مجالات الدعم الاجتماعي

جامعة القدس والخارجية الأمريكية وصندوق الاستثمار الفلسطيني يفتتحون مركز التطوير المهني لطلبة الجامعة

جامعة القدس والخارجية الأمريكية وصندوق الاستثمار الفلسطيني يفتتحون مركز التطوير المهني لطلبة الجامعة

غنيم يستقبل السفير المصري الجديد لدى فلسطين

غنيم يستقبل السفير المصري الجديد لدى فلسطين

فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي شمال غزة وطوباس

فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي شمال غزة وطوباس

المحكمة العسكرية تصدر حكمها النهائي في قضية مقتل المواطن جبر القيق

المحكمة العسكرية تصدر حكمها النهائي في قضية مقتل المواطن جبر القيق

أبو هولي يبحث مع السفير الهولندي دعم (أونروا) وتجديد تفويضها

أبو هولي يبحث مع السفير الهولندي دعم (أونروا) وتجديد تفويضها

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة بإحياء الذكرى الـ 18 للرئيس عرفات

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة بإحياء الذكرى الـ 18 للرئيس عرفات

أبو هولي يجتمع مع السفير الهولندي ويبحثان دعم (أونروا) وتجديد تفويضها

أبو هولي يجتمع مع السفير الهولندي ويبحثان دعم (أونروا) وتجديد تفويضها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة القدس والخارجية الأمريكية وصندوق الاستثمار الفلسطيني يفتتحون مركز التطوير المهني لطلبة الجامعة

جامعة القدس والخارجية الأمريكية وصندوق الاستثمار الفلسطيني يفتتحون مركز التطوير المهني لطلبة الجامعة

&#34;التربية&#34; تنظم جولة دعم ومناصرة لمدارس يطا المستهدفة بفعل الاحتلال

"التربية" تنظم جولة دعم ومناصرة لمدارس يطا المستهدفة بفعل الاحتلال

غنيم يستقبل السفير المصري الجديد لدى فلسطين

غنيم يستقبل السفير المصري الجديد لدى فلسطين

فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي شمال غزة وطوباس

فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي شمال غزة وطوباس

السفير المغربي يزور &#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; ويطلع على أعمالها

السفير المغربي يزور "اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" ويطلع على أعمالها

وزير الداخلية يؤكد ضرورة سيادة الأمن والأمان

وزير الداخلية يؤكد ضرورة سيادة الأمن والأمان

الإعلان عن لجنة تحكيم النقاد للدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

الإعلان عن لجنة تحكيم النقاد للدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022

وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022

منوعات

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ&#34;قلة الأدب&#34;

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ"قلة الأدب"

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

عربي

بن زايد: إطلاق شراكة مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار بإنتاج الطاقة النظيفة

بن زايد: إطلاق شراكة مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار بإنتاج الطاقة النظيفة

الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

بدء توافد قادة العالم لحضور مؤتمر المناخ في مصر

بدء توافد قادة العالم لحضور مؤتمر المناخ في مصر

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو