شؤون فلسطينية

غنيم يستقبل السفير المصري الجديد لدى فلسطين

غنيم يستقبل السفير المصري الجديد لدى فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه اليوم الاثنين، السفير المصري إيهاب سليمان في لقاء بحث أبرز التطورات في قطاع المياه الفلسطيني وأهم المجالات التي تم بحثها في زيارة الوزير غنيم الأخيرة إلى القاهرة.

ورحب الوزير غنيم في بداية اللقاء بالسفير الجديد متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة في دولة فلسطين ، ومطلعاً إياه على تطورات الوضع المائي والمشاريع الاستراتيجية التي تم إنجازها في مجالي المياه والصرف الصحي إلى جانب المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها حاليا والتي ساهمت في إحداث فارق كبير في حياة المواطنين ومن أبرزها عودة بحر غزة نظيفا مجددا خاليا من التلوث الذي شهده لأعوام عدة.

كما أطلع الوزير غنيم، سليمان على أهم القضايا الفنية التي تم مناقشتها مع وزارة المياه والري المصرية ولعل أبرزها الاطلاع على التجربة المصرية في مجال السدود والاستفادة منها في التجربة الفلسطينية في ظل عزمها على تنفيذ هذه المشاريع للاستفادة من مصادر المياه بالشكل الأمثل.

وتطرق الوزير غنيم إلى عقد فلسطين ممثلة بسلطة المياه المؤتمر العربي الرابع للمياه والمزمع عقده في القاهرة نهاية الشهر الحالي بناء على قرار مجلس الوزاري العربي، حيث أطلعه على الترتيبات الجاري تنفيذها والتعاون الوثيق مع الجانب المصري لإنجاح المؤتمر وتسهيل مشاركة الوفود العربية والدولية، مؤكداً أن نجاح هذا المؤتمر هو نجاح لفلسطين في إبراز قضيتها في المحافل الدولية على الرغم من كافة التحديات.

من جانبه، ثمن السفير المصري جهود سلطة المياه الرامية إلى تسليط الضوء على قطاع المياه الذي يمثل العديد من الجوانب السياسية والإنسانية والحياتية، مؤكداً دعم مصر لفلسطين في جميع الجوانب الفنية والمؤسساتية وغيرها بالإضافة إلى توفير الدعم الفني واللوجستي لإنجاح أعمال المؤتمر الذي ترأسه فلسطين وتحتضنه مصر والذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

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