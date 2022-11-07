شؤون فلسطينية

المحكمة العسكرية تصدر حكمها النهائي في قضية مقتل المواطن جبر القيق

المحكمة العسكرية تصدر حكمها النهائي في قضية مقتل المواطن جبر القيق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن

أصدرت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، حكماً نهائياً في قضية مقتل المواطن جبر القيق من محافظة رفح، والذي قُتل في جريمة إطلاق نار بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2020.

جاء ذلك خلال جلسة المحكمة، صباح الاثنين، في القضية رقم (110/2020)، استئناف رقم (125/2021).

وأيّدت المحكمة العسكرية العليا حكماً سابقاً لمحكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان الأول في القضية (ش، ص) 38 عاماً، سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.

كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق باقي المُدانين في القضية (من الثاني إلى السادس)، والتي تراوحت بالسجن ما بين 12 عاماً، والاكتفاء بمدة التوقيف.

وأكدت المحكمة أن الحكم صدر بالإجماع وأُفهم علناً، وأصبح باتاً وواجب النفاذ.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت حكماً أولياً في القضية بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2021، كما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في القضية بتاريخ 28 مايو/ أيار 2022.

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