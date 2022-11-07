أبو هولي يجتمع مع السفير الهولندي ويبحثان دعم (أونروا) وتجديد تفويضها







رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين مع رئيس مكتب تمثيل مملكة هولندا لدى دولة فلسطين، السفير ميشيل رينتينار أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وتجديد تفويض عمل (أونروا) وأزمتها المالية فضلاً عن المستجدات السياسية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.ووضع أبو هولي السفير الهولندي خلال استقباله اليوم الاثنين في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة في صورة تطورات ازمة (أونروا) المالية وانعكاسها على الأوضاع الحياتية للاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها بعض الدول المضيفة وارتفاع أسعار السلع الناجمة عن الأزمة الأوكرانية – الروسية .وأشار د. أبو هولي، إلى أن معدلات الفقر ارتفعت الى 93 % في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا، وهي معدلات مخيفة باتت تلقي بظلالها من خلال ماسي قوارب الموت في عرض البحار مما يستدعي بشكل عاجل تدخل الدول المانحة لإسناد ودعم (أونروا) وسد العجز المالي في ميزانيتها للقيام بمهامها وتلبية احتياجات اللاجئين.وأشاد د. أبو هولي بدعم هولندا الثابت لـ (أونروا) والوفاء بالتزاماتها المالية للعام 2022 تجاه (أونروا) والتي يقدر بـ 14.5 مليون دولار وخاصة ان هولندا عضواً فاعلاً في اللجنة الاستشارية منذ العام 2005 ، وتلعب دور مهم في إنجاح اجتماعاتها، وتعد مانحاً رئيسياً لـ (أونروا).وقال: نتطلع من هولندا تحركاً واسعا مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم تجديد تفويض عمل (أونروا) لثلاث سنوات الذي سيجرى التصويت عليه في الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، علاوة على تجديد الاتفاقية متعددة السنوات مع (أونروا) التي انتهت في العام 2021 لتأمين التمويل الكافي والمستدام لـ (أونروا).من جهته أكد السفير "رينتينار" دعم حكومة بلاده لوكالة الغوث الدولية (أونروا) ولدورها الحيوي في استقرار المنطقة من خلال تقديم الخدمات للاجئين ، ودعم تجديد عملها للسنوات الثلاثة القادمة من خلال التصويت على قرار التجديد في الجمعية العامة في ديسمبر القادم، والعمل على توقيع اتفاقية تمويل جديدة متعددة السنوات مع (أونروا) في العام 2023 .كما اكد على استمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني .وحضر الاجتماع عن دائرة شؤون اللاجئين كل من مدير عام الاعلام والدراسات و(أونروا) رامي المدهون ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور ومدير مكتب رئيس الدائرة في المحافظات الجنوبية نبيهة الحافي، وعن الجانب الهولندي كل من مستشار الشؤون السياسية وحقوق الإنسان نيشا بافل ومستشار شؤون وكالة الغوث وديع رزوين.