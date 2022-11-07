شؤون فلسطينية

أبو هولي يجتمع مع السفير الهولندي ويبحثان دعم (أونروا) وتجديد تفويضها

أبو هولي يجتمع مع السفير الهولندي ويبحثان دعم (أونروا) وتجديد تفويضها
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين مع رئيس مكتب تمثيل مملكة هولندا لدى دولة فلسطين، السفير ميشيل رينتينار أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وتجديد تفويض عمل (أونروا) وأزمتها المالية فضلاً عن المستجدات السياسية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

ووضع أبو هولي السفير الهولندي خلال استقباله اليوم الاثنين في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة في صورة تطورات ازمة (أونروا) المالية وانعكاسها على الأوضاع الحياتية للاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها بعض الدول المضيفة وارتفاع أسعار السلع الناجمة عن الأزمة الأوكرانية – الروسية .

وأشار د. أبو هولي، إلى أن معدلات الفقر ارتفعت الى 93 % في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا، وهي معدلات مخيفة باتت تلقي بظلالها من خلال ماسي قوارب الموت في عرض البحار مما يستدعي بشكل عاجل تدخل الدول المانحة لإسناد ودعم (أونروا) وسد العجز المالي في ميزانيتها للقيام بمهامها وتلبية احتياجات اللاجئين.

وأشاد د. أبو هولي بدعم هولندا الثابت لـ (أونروا) والوفاء بالتزاماتها المالية للعام 2022 تجاه (أونروا) والتي يقدر بـ 14.5 مليون دولار  وخاصة ان هولندا عضواً فاعلاً في اللجنة الاستشارية منذ العام 2005 ، وتلعب دور مهم في إنجاح اجتماعاتها، وتعد مانحاً رئيسياً لـ (أونروا).

وقال: نتطلع من هولندا تحركاً واسعا مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم تجديد تفويض عمل (أونروا) لثلاث سنوات الذي سيجرى التصويت عليه في الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، علاوة على تجديد الاتفاقية متعددة السنوات مع (أونروا) التي انتهت في العام 2021 لتأمين التمويل الكافي والمستدام لـ (أونروا).

من جهته أكد السفير "رينتينار" دعم حكومة بلاده لوكالة الغوث الدولية (أونروا) ولدورها الحيوي في استقرار المنطقة من خلال تقديم الخدمات للاجئين ، ودعم تجديد عملها للسنوات الثلاثة القادمة من خلال التصويت على قرار التجديد في الجمعية العامة في ديسمبر القادم، والعمل على توقيع اتفاقية تمويل جديدة متعددة السنوات مع (أونروا) في العام 2023 .

كما اكد على استمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني .

وحضر الاجتماع عن دائرة شؤون اللاجئين كل من مدير عام الاعلام والدراسات و(أونروا) رامي المدهون ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور ومدير مكتب رئيس الدائرة في المحافظات الجنوبية نبيهة الحافي، وعن الجانب الهولندي  كل من  مستشار الشؤون السياسية وحقوق الإنسان نيشا بافل ومستشار شؤون وكالة الغوث وديع رزوين.


أخبار ذات صلة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة بإحياء الذكرى الـ 18 للرئيس عرفات

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة بإحياء الذكرى الـ 18 للرئيس عرفات

السفير المغربي يزور &#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; ويطلع على أعمالها

السفير المغربي يزور "اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" ويطلع على أعمالها

وزير الداخلية يؤكد ضرورة سيادة الأمن والأمان

وزير الداخلية يؤكد ضرورة سيادة الأمن والأمان

الإعلان عن لجنة تحكيم النقاد للدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

الإعلان عن لجنة تحكيم النقاد للدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022

وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022

&#34;التعليم العالي&#34; تطلق جائزة البحث العلمي للعام 2022

"التعليم العالي" تطلق جائزة البحث العلمي للعام 2022

&#34;الاقتصاد&#34;: ارتفاع دمغ الذهب بنسبة 25% الشهر الماضي

"الاقتصاد": ارتفاع دمغ الذهب بنسبة 25% الشهر الماضي

عرنكي يدعو جالياتنا لاستثمار اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لإيصال رسالة فلسطين

عرنكي يدعو جالياتنا لاستثمار اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لإيصال رسالة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفير المغربي يزور &#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; ويطلع على أعمالها

السفير المغربي يزور "اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" ويطلع على أعمالها

وزير الداخلية يؤكد ضرورة سيادة الأمن والأمان

وزير الداخلية يؤكد ضرورة سيادة الأمن والأمان

الإعلان عن لجنة تحكيم النقاد للدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

الإعلان عن لجنة تحكيم النقاد للدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022

وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022

&#34;الاقتصاد&#34;: ارتفاع دمغ الذهب بنسبة 25% الشهر الماضي

"الاقتصاد": ارتفاع دمغ الذهب بنسبة 25% الشهر الماضي

عرنكي يدعو جالياتنا لاستثمار اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لإيصال رسالة فلسطين

عرنكي يدعو جالياتنا لاستثمار اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لإيصال رسالة فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل كندا الجديد لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل كندا الجديد لدى فلسطين

&#34;الخارجية&#34; تطالب بموقف دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

"الخارجية" تطالب بموقف دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

منوعات

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ&#34;قلة الأدب&#34;

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ"قلة الأدب"

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

عربي

بن زايد: إطلاق شراكة مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار بإنتاج الطاقة النظيفة

بن زايد: إطلاق شراكة مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار بإنتاج الطاقة النظيفة

الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

بدء توافد قادة العالم لحضور مؤتمر المناخ في مصر

بدء توافد قادة العالم لحضور مؤتمر المناخ في مصر

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو