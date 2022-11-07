شؤون فلسطينية

وزير الداخلية يؤكد ضرورة سيادة الأمن والأمان

وزير الداخلية يؤكد ضرورة سيادة الأمن والأمان
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان وسيادة السلم الأهلي بين أبناء الشعب الفلسطيني بما يضمن أمان وسلامة البيت الداخلي.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء هب الريح اليوم الاثنين، محافظة طوباس، حيث التقى بالمحافظ اللواء يونس العاصي، وقائد المنطقة، وممثلي الأجهزة الأمنية والمدنية والمجلس التنفيذي ووجهاء العشائر وأمين سر حركة فتح وأعضاء لجنة الاقليم.

وقال هب الريح: إن القضية الفلسطينية تتعرض لاستهداف سياسي يزداد يوميا ما يتطلب مزيدا من الامن الداخلي لنستطيع مواجهة الاعتداءات الخارجية.

وأشار وزير الداخلية الى دور العشائر في مساندة الأجهزة الأمنية في حل الاشكاليات التي تعكر صفو المجتمع، لأن العشائر تعمل وفقا للاحتكام للقانون.

واستمع اللواء هب الريح لمداخلات الحضور التي تمثلت حول الوضع السياسي والأمني العام بالمحافظة، مطالبين بضرورة متابعة وحل بعض الاشكالات المجتمعية العالقة في المحافظة.

وزار هب الريح مديرية داخلية طوباس، واستمع لشرح من القائم بأعمال مدير عام المديرية خليل عايد، حول الواقع العام للمديرية وانجازاتها في خدمة المواطنين، وسبل تعزيز الأداء وتحسينه بما يخدم أهالي المحافظة.




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