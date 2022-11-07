السيسي: تغير المناخ أكبر تحديات العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات





جاء ذلك في كلمته بانطلاق فعاليات قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ على المستوى الرئاسي والتي تستمر على مدار يومين.





وتابع أن "مؤتمر المناخ سيكون قمة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات بشأن مواجهة التغيرات المناخية وإلا سيدفع الجميع "ثمنا باهظا"، داعياً بالوقت ذاته إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية. وفق ما نشرت وكالة (الأناضول).



وأردف السيسي: "ملايين تتابع مؤتمرنا وتطرح أسئلة صعبة عن تحقيق أهداف مواجهة التغيرات المناخية وتحمل مسؤوليتنا كقادة للعالم مع أخطار قضايا القرن".



وأكد أن "تحقيق تلك الأهداف ليس مستحيلا، لكن لو توفرت الإرادة الحقيقة والنية الصادقة وتجاوز الشعارات والكلمات والتنفيذ العادل والسريع؛ لتعزيز العمل المناخي المشترك، وترجمة ما يصدر من نتائج لاجتماعاتنا لواقع ملموس".



وأضاف قائلا: "قمتنا أسميناها قمة التنفيذ للالتزامات المناخية"، محذرا من "ثمن باهظ سيدفع حال التراجع عن تنفيذ تلك الالتزامات".



ودعا الرئيس المصري إلى التجاوب مع أولويات الدول الإفريقية بشأن المناخ، مشددا على أهمية تقديم رسائل تتضمن خطوات واضحة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات واقتراح مساهمات.



وقال: "أوجه نداء بوقف الحرب الروسية الأوكرانية نظرا لما يعانيه اقتصادنا واقتصاد العالم من تبعات هذه الحرب ومستعدون مع القادة للتحرك لإيقافها".





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إن "معاناة ملايين البشر من كوارث مناخية تتسارع وتيرتها وتزداد حدتها على نحو غير مسبوق في شتى أنحاء كوكب الأرض".