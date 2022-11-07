بن زايد: إطلاق شراكة مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار بإنتاج الطاقة النظيفة





وشدد رئيس دولة الإمارات على أن "عالمنا يواجه تحديات معقدة ومن بينها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على الأمن والاستقرار".





وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، منذ يوم أمس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، وسط آمال بالتوصل لقرارات بشأن التغير المناخي.

ويحضر القمة أكثر من 120 من قادة الدول إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

ويشارك نحو 30 ألف شخص في القمة التي ستستمر لأسبوعين، مع هذا فإن بعض النشطاء رفضوا الحضور بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.







رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مواصلة التركيز في الإمارات على خفض الانبعاثات في قطاع النفط والطاقة.جاء ذلك في كلمته خلال قمة المناخ "كوب 27"، متوجهاً بالشكر لجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، على تنظيم الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف.وقال بن زايد: "سنستضيف أعمال مؤتمر (COP28) في مدينة دبي إكسبو في عام 2023"، مشيراً إلى أنه تم إطلاق شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في إنتاج الطاقة النظيفة.