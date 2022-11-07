الإعلان عن لجنة تحكيم النقاد للدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي



ويتنافس على " جائزة رشيد مشهراوي للجنة النقاد" 12 فيلم روائي طويل من دول مختلفة وهي: فيلم: أوروبا إخراج حيدر رشيد العراق، فيلم: بيروت هولدم إخراج ميشال كمون لبنان، فيلم: عصيان إخراج الجيلاني السعدي تونس، فيلم: وش القفص إخراج دينا عبد السلام مصر، فيلم: بوح إخراج أيهم عرسان سوريا، فيلم: الغريب إخراج أمير فخر الدين سوريا_ فلسطين، فيلم: جدران منهارة إخراج حكيم بالعباس المغرب، فيلم: تذكرة قتل 01 إخراج ليث محمد عسكر العراق، فيلم: ابنتي إخراج مازن لطفي مصر، فيلم: وراء الباب إخراج عدي مانع العراق، فيلم: حليم الرعد إخراج بنعبد الله محمد الجزائر، فيلم: حطب دامة إخراج احمد السويلم الكويت.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي برئاسة الدكتور عزالدين شلح مؤسس ورئيس المهرجان وبالتعاون مع جمعية رؤية شبابية عن لجنة تحكيم " جائزة رشيد مشهراوي للجنة النقاد"، للدورة السابعة والتي سوف تنطلق في 29 نوفمبر- 6 ديسمبر 2022 من مدينة غزة.يترأس اللجنة الناقد السينمائي المغربي د. حمادي جيروم، وعضوية كل من الناقدة السينمائية المصرية ماجدة موريس، الناقد السينمائي اللبناني نديم جرجوره، الصحفية الناقدة اللبنانية هدى إبراهيم، والمخرج الفرنسي Marc Mercier.وثمن شلح دور لجنة النقاد، وتقدم باسم إدارة المهرجان بالشكر والإمتننان للجنة التحكيم التي بدأت فعلياً بمشاهدة الأفلام الروائية الطويلة المتنافسة، وسوف يعلن عن الفيلم الفائز في يوم الختام 6 ديسمبر 2022، وقد تشكلت لجنة تحكيم " جائزة رشيد مشهراوي للجنة النقاد" من الأساتذة:حمادي جيروم: ناقد سينمائي مغربي، استاذ جامعي، دكتوراه في علم جمال السرد السينمائي، مؤسس جمعية نقاد السينما بالمغرب، رئيس المركز المغربي للتربية على الصورة، مؤسس المهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان، رئيس نادي العمل السينمائي، مستشار وزير الإتصال مؤسس المهرجان الدولي لسينما المولف، رئيس المهرجان الدولي للسينما المستقلة بالدارالبيضاء.ماجدة موريس: ناقدة سينمائية مصرية مميزة، إحدى المكرمات في فعاليات المهرجان القومي للسينما في دورته السادسة عشرة، وايضاً في مهرجان الإسكندرية، صدر عنها كتابان، لها رؤية نقدية خاصة في عدد من المجالات الفنية وخاصة المقالات النقدية السينمائية، اتخذت مواقف واضحة ضد التطبيع في السينما، عضو لجان تحكيم لأكثر من 30 مهرجان في مصر والعالم.نديم جرجوره: ناقد سينمائي لبناني له خبرة طويلة في مجال النقد، ناقد سينمائي في جريدة وموقع "العربي الجديد" الدوحة، قطر، عمل على كتابة مقالات ودراسات سينمائية مختلفة في مجلات عربية منها: "العربي" و"جريدة الفنون" و"الكويت" (الكويت)، و"نزوى" عُمان، و"سينما" باريس، و"الدوحة" (الدوحة)، "زهرة الخليج": محرّر قسم السينما وكاتب عمود أسبوعي.هدى إبراهيم: صحفية وناقدة سينمائية لبنانية مؤثرة وناشطة في المجال السينمائي، متابعة دائمة وشغوفة للحراك السينمائي وتحولاته عبر العالم، حيث نظمت عددا من التظاهرات السينمائية الخاصة بالعالم العربي في باريس، وأدارت العديد من الندوات حول السينما العربية في باريس، كما شاركت في العديد من لجان التحكيم في أوروبا والعالم العربي.Marc Mercier: شاعر ومخرج فيديو فرنسي. وهو أيضًا مكتشف ومطور للمواهب الشعرية، كتب في العديد من المجلات حول فن الفيديو والسينما، شغل منصب المدير الفني لمهرجان مؤسسات الفيديو "مرسيليا"، شارك في تأسيس مهرجان الدار البيضاء لفنون الفيديو، ومهرجانVideoAsis في فجيج، ومهرجان Macadamia، ومهرجان الإسكندرية لفنون الفيديو.