النائب أبو حلبية "بناء الاحتلال قبور وهمية محاولة صهيونية لفرض وقائع وتزوير التاريخ"



وقال أبو حلبية في تصريح: إن "بناء الاحتلال القبور الوهمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي وسيلة يتبعها الاحتلال للادعاء بأن هناك تاريخ يهودي وأن هناك أموات يهود داخلها لمصادرة

الأرض الفلسطينية وادعاء تاريخ يهودي مزيف".



وأشارإلى أن سلطات الاحتلال قامت ببناء من 200-300 قبر وهمي ضمن مخطط يعمل عليه للادعاء أن له تاريخًا قديمًا بمدينة القدس.



وأوضح أن الاحتلال مستمر في عدوانه على القدس والمسجد

الأقصى ومحاولات فرض التقسيم الزماني، مشيراً أن الاحتلال ومستوطنيه يتوسعون في عدوانهم ضد المقدسات وتدنيسها.



رام الله - دنيا الوطنأكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية د. أحمد أبو حلبية أن "بناء الاحتلال لقبور بلا أموات في مدينة القدس ومناطق وادي الربابة وهضبة سلوان والحارة الوسطى وسفح جبل الزيتون، والبلدة القديمة وحي الطور غيرها هو تزويرللتاريخ، مؤكداً أن العدو الصهيوني له هدف استراتيجي يتمثل في تهويد المسجد الأقصى ومصادرة الأرض الفلسطينية لصالح مشاريع استيطانية".