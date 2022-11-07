وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022



وذكرت الوزارة أنه تم إعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي في فلسطين، و سياسة جودة البيانات الحكومية وثيقة سياسة تصنيف البيانات الحكومية، و كما بدأت بإعداد مقترح سياسة جمع البيانات بالتعاون مع الوزارات المختصة ، كما أعدت الوزارة مؤشرات الجودة لكل خدمة وردت في دليل خدمات الوزارة ، و أعدت خطة لتنفيذ توصيات لجنة " الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان على الانترنت".



وبينت الوزارة أنه تم اعتماد مشروع قرار الوزارة بتشكيل لجنة البنية التحتية للبيانات الجيومكانية (NSDI) .



وأعلنت الوزارة أنها شكلت لجنة إعداد إطار عام حول مواءمة مهارات خريجي تكنولوجيا المعلومات مع متطلبات سوق العمل، كما أنهت لجنة تنسيق تكامل البيانات بين الدوائر الحكومية المقتدرين ماليا من العاملين ذوي الدخل عبر نافذة موحدة أعمالها، وأيضا أنهت لجنة تجهيز مقترح تقييم وتطوير المنظومة المحوسبة لعمل المعابر أعمالها.



و شاركت الوزارة في إطلاق مسابقة البرمجة لطلاب الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة والذي نظمته الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وحاضنة يوكاس التكنولوجية، و كما شاركت الوزارة ملتقى التجارة الإلكترونية الذي نظمته شركة طرود لتوسيع فرص تعزيز الاستثمار وتنظيم القطاع البريدي ، وكما تم عقد دورة "طرق وأساليب الكشف عن التزييف والتزوير" لعدد (80) موظف من موظفي الوزارة.



وشاركت الوزارة في فعالية اليوم العالمي لكبار السن 2022م، والذي نظمته جمعية رعاية كبار السن، يذكر أن الوزارة نفذت مشروع "محو الأمية الرقمية" في قطاع غزة، والذي تم تنفيذه ضمن فعاليات اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في مايو 2022م.



وذكرت الوزارة أنه على صعيد مجال تكنولوجيا المعلومات تم الانتهاء من تطوير خدمة السداد من حافظة المستحقات خاص بشركة الكهرباء ومخاطبة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المناسبة، وتجهيز منظومة حجة العزوبية ومخاطبة الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات المرتبطة بها، توفير خدمة دفع السندات من خلال خادم الويب.



ونوهت الوزارة في تقريرها أنه تم عقد اللقاء المركزي الثاني لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية.



وذكرت الوزارة أنه بلغ عدد معاملات الدفع الالكتروني (71514) معاملة، فيما بلغ استخدام نظام التسجيل الموحد (5.8) مليون استخدام، وعدد حركات الاستعلام عن البيانات الحكومية من خلال قاعدة البيانات المركزية (52.6) مليون استعلام، وتم استضافة عدد (2) موقع حكومي.



أما على صعيد الاتصالات تم منح عدد (105) إذن استيراد أجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية و تم إصدار عدد (28) شهادة موافقة نوعية، و كما تم منح عدد (3) رخصة اتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعدد (3) رخص استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إصدار رخصة تقديم خدمات الانترنت عبر WIFI عدد (2)، و تم تسجيل عدد (12) شركة جديدة عبر منظومة التراخيص ، تم تنفيذ (15) زيارة ميدانية والكشف الفني ، و تم العمل على تجهيز بيانات نظم المعلومات الجغرافية عدد (5027) بيان.



أما على صعيد مجال البريد تم البدء بتجهيز مقترح الاحتياجات لدائرة الحركة البريدية في معبر بيت حانون بعد موافقة الهيئة العامة للمعابر والحدود ، وذكرت الوزارة في تقريرها أنه بلغ عدد معاملات الخدمات المالية (55,454) معاملة، وقد بلغ إجمالي البعائث البريدية (رزم وطورد ورسائل) عدد (2,202) بعيثة، وبلغ عدد المعاملات الجديدة في خدمة التسديد الآلي للمؤسسات (551) معاملة فيما بلغ عدد المعاملات الواردة لمركز خدمات الجمهور استفسار ودعم فني (5,528) معاملة .



وكما استقبلت الوزارة عدد (15) شكوى وتم حل (14) شكوى منها، وتم تقديم عدد (38) استشارة قانونية، وعدد (3) دراسة وبحث قانوني. و كما تم إعداد مقترح آلية نشر بيانات الترميز البريدي على المنصة الموحدة للترميز البريدي.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا تضمن ابرز انجازاتها خلال شهر اكتوبر 2022 على صعيد قطاعات عملها الثلاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.