شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تطلق جائزة البحث العلمي للعام 2022

"التعليم العالي" تطلق جائزة البحث العلمي للعام 2022
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، جائزة البحث العلمي للعام 2022، بتمويل من صندوق تطوير الجودة والبحث العلمي في "التعليم العالي."

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الجائزة تستهدف الأبحاث المنشورة في مجال وباء COVID-19، تقديراً للجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء وآثاره على مختلف نواحي الحياة، وتشجيعاً للتميّز والإبداع.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي المنتج في فلسطين، وتشجيع الباحثين لتوجيه بحوثهم لخدمة المجتمع وحل مشاكله، وربط العلم ونتائجه بالواقع، وإبراز الطاقات الإبداعية لدى الباحثين.

ودعت "التعليم العالي" الباحثين الراغبين بالتقدم للجائزة لزيارة الرابط المرفق /tinyurl.com/muvyyy9e  للاطلاع على المجالات البحثية المستهدفة، والشروط وآلية التقدّم للجائزة، والوثائق المطلوبة، والموعد النهائي للتقديم.

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