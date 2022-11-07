شؤون فلسطينية

عرنكي يدعو جالياتنا لاستثمار اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لإيصال رسالة فلسطين

عرنكي يدعو جالياتنا لاستثمار اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لإيصال رسالة فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، أن اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا فرصة مهمة جدا لتذكير الرأي العام الدولي بالقضية الفلسطينية وبما يتعرض له شعبنا من عدوان اسرائيلي متواصل.

وقال عرنكي في تعميم موجه للجاليات والمؤسسات الفلسطينية في المهجر، اليوم الاثنين، إن "دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ترى في مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا فرصة هامة لإعادة تذكير الرأي العام الدولي، بما يعانيه شعبنا جراء الاحتلال الاسرائيلي وسياساته المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف، "تحل علينا الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل مواصلة الاحتلال الاسرائيلي الاحلالي لسياساته العنصرية والدموية بحق شعبنا وتزايد وتيرة عدوانه وجرائمه، من اعدامات ميدانية واعتقالات وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتوسيع الاستيطاني، واستمرار حصار قطاع غزة في ظل ما يعانيه من ظروف قاسية في جميع مناحي الحياة".

وحث اتحادات الجاليات وأطرها ومؤسساتها ونشطاءها على تكثيف نشاطها وحراكها لفضح انتهاكات الاحتلال والمطالبة بضرورة انهائه، وتوضيح خطورة ما يتعرض له شعبنا وقضيته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية والاخلاقية، والقيام بدور حقيقي لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله كباقي شعوب الارض.

وقال: إن "الوضع الفلسطيني الحالي والتغيرات الاقليمية والدولية الحاصلة تحتم علينا توثيق علاقاتنا مع الحركات والاحزاب والجمعيات الاهلية ومجموعات التضامن وتفعيل الدبلوماسية الشعبية، وحثها وتشجيعها على تفعيل دورها ومشاركتها في عديد الانشطة والفعاليات المؤيدة لفلسطين، وتشكيل ضغط على حكومات دولها لاتخاذ خطوات عملية وحقيقية تعكس صدق التضامن مع شعبنا".

وشدد عرنكي على أهمية استثمار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في فضح وادانة سياسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته، وتوسيع دائرة حراك الجاليات وبلورة مجموعات مناصرة لفلسطين، واستثمار الادوات المختلفة وخاصة وسائل الاعلام بجيمع اشكالها، لتعزيز حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وأن تمكين الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله هو الحل الوحيد لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

أخبار ذات صلة

الإعلان عن لجنة تحكيم النقاد للدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

الإعلان عن لجنة تحكيم النقاد للدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

النائب أبو حلبية &#34;بناء الاحتلال قبور وهمية محاولة صهيونية لفرض وقائع وتزوير التاريخ&#34;

النائب أبو حلبية "بناء الاحتلال قبور وهمية محاولة صهيونية لفرض وقائع وتزوير التاريخ"

وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022

وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022

&#34;التعليم العالي&#34; تطلق جائزة البحث العلمي للعام 2022

"التعليم العالي" تطلق جائزة البحث العلمي للعام 2022

&#34;الاقتصاد&#34;: ارتفاع دمغ الذهب بنسبة 25% الشهر الماضي

"الاقتصاد": ارتفاع دمغ الذهب بنسبة 25% الشهر الماضي

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل كندا الجديد لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل كندا الجديد لدى فلسطين

غزة: &#34;العسكرية العليا&#34; تؤيد أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال

غزة: "العسكرية العليا" تؤيد أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال

&#34;الخارجية&#34; تطالب بموقف دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

"الخارجية" تطالب بموقف دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب أبو حلبية &#34;بناء الاحتلال قبور وهمية محاولة صهيونية لفرض وقائع وتزوير التاريخ&#34;

النائب أبو حلبية "بناء الاحتلال قبور وهمية محاولة صهيونية لفرض وقائع وتزوير التاريخ"

وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022

وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خلال أكتوبر 2022

&#34;الاقتصاد&#34;: ارتفاع دمغ الذهب بنسبة 25% الشهر الماضي

"الاقتصاد": ارتفاع دمغ الذهب بنسبة 25% الشهر الماضي

عرنكي يدعو جالياتنا لاستثمار اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لإيصال رسالة فلسطين

عرنكي يدعو جالياتنا لاستثمار اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لإيصال رسالة فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل كندا الجديد لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل كندا الجديد لدى فلسطين

&#34;الخارجية&#34; تطالب بموقف دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

"الخارجية" تطالب بموقف دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

الحكومة الفلسطينية تشرع بتنفذ عدة محطاتٍ لمعالجة المياة العادمة لاستخدامها في قطاع الزراعة

الحكومة الفلسطينية تشرع بتنفذ عدة محطاتٍ لمعالجة المياة العادمة لاستخدامها في قطاع الزراعة

النضال الشعبى تشارك فى تشييع وتأبين الشهيدة والأسيرة فاطمة البرناوى

النضال الشعبى تشارك فى تشييع وتأبين الشهيدة والأسيرة فاطمة البرناوى

منوعات

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ&#34;قلة الأدب&#34;

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ"قلة الأدب"

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

عربي

الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

بدء توافد قادة العالم لحضور مؤتمر المناخ في مصر

بدء توافد قادة العالم لحضور مؤتمر المناخ في مصر

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو