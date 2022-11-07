المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل كندا الجديد لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل كندا الجديد لدى دولة فلسطين السفير ديفيد دا سيلفا.وأشاد المالكي لدى استقباله السفير دا سيلفا بمقر الوزارة في رام الله، بالعلاقات التي تربط البلدين والدعم الذي تقدمه كندا للشعب الفلسطيني، خاصة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، والدعم الذي يساهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، ودعمها لوكالة "الأونروا".وتطرّق للتطوّرات الأخيرة على الساحة الدولية والانتهاكات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعياً السفير للاطلاع مباشرة على الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني على أرض الواقع جراء انتهاكات سلطات الاحتلال.وشدد المالكي على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاستيطان ووضع حد فوري لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب، وضرورة أن تنعكس مبادئ ومواقف الحكومة الكندية على تصويتاتها ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية.وتمنى لممثل كندا الجديد النجاح في مهمته نحو تقوية العلاقات الفلسطينية الكندية، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.بدوره، أكد السفير دا سيلفا موقف بلاده الداعم لمبدأ حل الدولتين والسلام العادل في المنطقة والتزامهم بقرارات الشرعية الدولية، واستمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على مشاريع تنموية واقتصادية، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك على الأصعدة كافة.