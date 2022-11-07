شؤون فلسطينية

اتحاد موظفي (أونروا) يكشف أسباب تعليق الدوام الخميس المقبل

اتحاد موظفي (أونروا) يكشف أسباب تعليق الدوام الخميس المقبل
أرشيفية
خاص دنيا الوطن - شيماء عيد
أكد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بـ (أونروا)، محمود حمدان، تعليق الدوام في الساعة الأخيرة يوم الخميس القادم في كافة مؤسسات وكالة الغوث؛ بسبب المماطلة الشديدة لإدارة (أونروا) بالاستجابة لمطالب اتحاد الموظفين.

وقال حمدان في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "هذه خطوة احتجاجية على عدم تلبية إدارة (أونروا) لمطالب اتحاد الموظفين على رأسها النقص الخطير في عدد الموظفين المثبتين في التعليم والصحة وأذنة مدارس وصحة بيئة والكتبة وكل مجالات الخدمات للوكالة".

وتابع: "هناك نقص خطير جدا في تلك المجالات، فيتم إحضار بدلًا عنهم مياومة أو بطالة وهذا يؤثر على العمل وجودته كمًا ونوعًا".

وشدد حمدان على أن "هذا الأمر مرفوض، لافتًا إلى أنهم"جلسوا مع إدارة الوكالة عدة جلسات وأن هناك ممطالة شديدة في قضية التعيينات، حتى تؤدى الوكالة الخدمة بشكل جيد وبشكل ممتاز".
ولفت إلى أن "هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها في حال لم تستجب إدارة (أونروا) إلى مطالب اتحاد الموظفين".

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