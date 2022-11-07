الحكومة الفلسطينية تشرع بتنفذ عدة محطاتٍ لمعالجة المياة العادمة لاستخدامها في قطاع الزراعة

رام الله - دنيا الوطنفي إطار سعي الحكومة الفلسطينية الدؤوب نحو الاعتماد على الذات في توفير الغذاء والانفكاك من الهيمنة الاسرائيلية ودعم صمود المزارعات والمزارعين الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، باشرت الحكومة الثامنة عشرة بالتخطيط والعمل على إنشاء محطات عدة لمعالجة المياه العادمة واستخدامها في قطاع الزراعة.هذا المشروع في حال تنفيذه سيمكن الجانب الفلسطيني من إعادة استخدام أكثر من 44 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة في الأغراض الزراعية، منها 18 مليون متر مكعب سنويا من المياه العابره للحدود.ومن المقرر أن يُنفذ هذا المشروع على مراحل بحيث تعطى الأولوية لثلاث محطات، يبدأ العمل بها في العام 2023، بتكلفة تقديرية (110 مليون دولار) وهي على النحو التالي:مشروع محطة معالجة طولكرم، واستخدام المياه المعالجة من طولكرم ونابلس الغربية بتكلفة 60 مليون دولار ستمول من البنك الدولي ويبدأ العمل بها مطلع العام القادم.مشروع معالجة مياه غرب جنين وإعادة استخدام المياه المعالجة بتكلفة 60 مليون دولار.مشروع صرف صحي باقة الشرقية والنزلات، بتكلفة تقديرية 10 مليون دولار.وحسب الدراسات التي اجريت في هذا المجال من الجهات المختصة فإن إنجاز هذه المشاريع سيعود بالنفع على الجانب الفلسطيني ولاسيما المزارعين، والأهم أنه سيقلل من الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية لمعالجة مياه الصرف الصحي العابرة للحدود بنسبة 80% من مجمل الخصميات السنوية التي تتراوح بين ( 105_120) مليون شيكل، والتي يمكن توفيرها لدعم وتنفيذ هذه المشاريع التي تعتبر استثمارية وخدماتية من الدرجة الأولى وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية.تتظافر كافة الأذرع الحكومية كيدٍ وأحدةٍ من أجل إنجاح هذا المشروع ولتتكلل هذه الجهود بشكل يعود بالفائدة على الكل الفلسطيني من خلال مجلس الوزراء، ووزارات الزراعة، الاسكان والأشغال العامة، الحكم المحلي، وسلطة جودة البيئة وسلطة المياة.