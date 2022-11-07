النضال الشعبى تشارك فى تشييع وتأبين الشهيدة والأسيرة فاطمة البرناوى



وفى كلمة القاها محمود الزق فى حفل التأبين الذى أقيم فى مركز رشاد الشوا بمدينة غزة أن الأسيرة المناضلة فاطمة البرناوى كانت رائدة العمل الفدائى النسائى الفلسطينى لمقاومة الأحتلال وأيضا رائدة العمل الحكومى فى السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تقلدت منصب رئيس جهاز الشرطة النسائية الفلسطينية .



ويذكر بأن الأسيرة المحررة فاطمة البرناوى ولدت في مدينة القدس عام 1939 وشارك والدها فى ثورة عام 1936والتحقت بصفوف حركة "فتح"، وكانت أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأمضت 10 سنوات في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنها وإبعادها للخارج في 11/11/1979.





ثم عادت إلى قطاع غزة عام 1994، وتولت قيادة الشرطة النسائية، ومنحها الرئيس محمود عباس وسام نجمة الشرف العسكري عام 2005.



رام الله - دنيا الوطنشاركت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى فى تشيع وتأبين الشهيدة فاطمة البرناوى بحضور محمود الزق عضو المكتب السياسى للجبهه، عضو المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية والتى وافتها المنية فى جمهورية مصر العربية وذلك بعد وصول جثمانها من جمهورية مصر العربية وأقيمت الصلاة عليها فى مسجد الكتيبة وبحضور ومشاركة قيادات العمل الوطنى والأسلامى بقطاع غزة وحشد جماهيرى كبير.