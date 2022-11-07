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شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي القادم

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي القادم
خاص دنيا الوطن - سندس الخطيب
كشف الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الإثنين، تفاصيل المنخفص الجوي الذي ستشهده الأراضي الفلسطينية الأيام المقبلة.

وقال العلامي في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن" المنخفض الجوي سيبدأ بعد منتصف ليلة اليوم، وسيستمر حتى يوم الأربعاء، ويعتبر المنخفض الأول بموسم الشتاء لهذا العام" 

وأكد ليث أن المنخفض سيشمل الأراضي الفلسطينية الشمالية، الجنوبية وقطاع غزة وسيكون مصحوباً بالأمطار الغزيرة في المناطق الساحلية . 

وأشار الراصد الجوي إلى انحسار المنخفض الجوي بشكل سريع، مؤكداً أن يوم الخميس سيشهد حالة جوية مستقرة.

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