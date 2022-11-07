قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل خطة "بن غفير" للتضييق على الأسرى

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن خطة عضو (كنيست) المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق على الأسرى في سجون الاحتلال.وبحسب (القناة 13) الإسرائيلية، فإن "بن غفير" الذي يتطلع لتولي منصب وزير الأمن الداخلي، سيطرح على نتنياهو، تشديد الإجراءات على الأسرى وسلب المنجزات ومنعهم من أي "استقلالية" داخل السجون الإسرائيلية.وقالت (القناة 13)، إن بن "غفير" سيتجمع اليوم برئيس حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو، وذلك في سياق المشاورات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.وأوضحت بأنه سيقدم خطة شاملة إلى نتنياهو تتمحور حول كيفية تعامل مصلحة السجون الإسرائيلية مع الأسرى الفلسطينيين، ومطالبة نتنياهو تشديد ظروف الأسر في سجون الاحتلال، إلى جانب سماح الحكومة المقبلة تنظيم اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى على مدار الساعة ودون أي تقييدات.ولفتت إلى أن "بن غفير" يسعى إلى التشديد على الأسرى في سجون الاحتلال، بما يشمل تقييد "استقلالية" الأسرى داخل الأقسام، ومنع "تنظيم" الأسرى في فصائل التي تمثل الفصائل الفلسطينية خارج الأسر. وفق موقع (عرب 48).إضافة إلى ذلك، يعتزم بن غفير منع توزيع أسرى الفصائل على أقسام مستقلة تضم أسرى من فصيل معين، وكذلك الامتناع عن التعامل مع الأسرى عبر ناطق أو ممثل باسمهم، وإنما "تحديد ممثل متغير" يكون على اتصال مع سلطات سجون الاحتلال في المواضيع العامة، على ألا تكون له علاقة بأي شكل بالأمور الشخصية للأسرى.وتقضي خطة بن غفير التي تقدم إلى نتنياهو في سياق مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، منع الأسرى من إعداد الطعام في أقسام السجون، وتزويدهم بالطعام بواسطة مصلحة سجون الاحتلال فقط، إضافة إلى تقليص استهلاك الأسرى للمياه.