شؤون فلسطينية

فارس: الإجراءات التي أعلن عنها المتطرف "بن غفير" لا تمثل شخصه وإنما تمثل موقف

فارس: الإجراءات التي أعلن عنها المتطرف "بن غفير" لا تمثل شخصه وإنما تمثل موقف
قدورة فارس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الفلسطيني، قدورة فارس، إنّ "الإجراءات التي ينوي الزعيم الفاشي "ايتمار بن غفير" تنفيذها، والتي تمثل فعليًا عدوانًا شاملًا على ما تبقى من حقوق للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، هي في حقيقة الأمر لا تمثل شخص "بن غفير"، وإنما تمثل موقف الدولة العميقة لدى الاحتلال".

وأضاف فارس، إنّ "ما نشهده اليوم ما هو إلا نتاج لتطور طبيعي قاد إلى سيطرة القوى الفاشية على دولة الاحتلال؛ هذه القوى التي لا تُخضع إجراءاتها، وسياساتها لحسابات، وتوازنات محلية، أو إقليمية، أو دولية".

وتابع فارس، "لقد كانت الحياة الجماعية لدى الأسرى بتعبيراتها المتمثلة في الأطر، والتشكيلات، والهيئات التنظيمية الاعتقالية هدفًا دائمًا للمؤسسة الأمنية، والعسكرية الإسرائيلية، وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها دولة الاحتلال تنفيذ هذه الخطة، فقد حاولوا مرارًا وتكرارًا في الماضي، وقد تحطمت هذه المحاولات على صخرة صمود الحركة الأسيرة، ولعل أبرز تلك المحاولات تلك التي تمت حين تم تعيين المدعو "دافيد ميمون" مديرًا لإدارة السجون عام 1986، وآن ذاك شهدت السجون حالة من الثورة على هذه الإجراءات، وكان أهمها تمكن مجموعتين من الأسرى من تحرير أنفسهم من سجني (غزة ونفحة)".

وأكّد فارس، أن "بن غفير" ما هو إلا "تعبير صارخ عن هذه البنية، وأنّه شخصية موتورة لا تستوقفها الحسابات السياسية، والأمنية التي تتبناها أجهزة أمن الاحتلال، وأن تسلمه لمنصب وزير الأمن الداخلي لو حدث ذلك يرى فيها فرصة لتجسيد أفكاره العنصرية، وأحقاده الدفينة، ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأسرى بشكل خاص". 

ودعا فارس الحركة الوطنية الفلسطينية لبلورة خطة واستراتيجية عمل تقود إلى بناء جبهة عريضة تشمل كافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، للتصدي للأخطار الكبيرة ذات "البعد الاستراتيجي"، وفي مقدمة ذلك ما يمكن أن يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.

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