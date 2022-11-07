شؤون فلسطينية

ثمانية أسرى من قطاع غزة اجتازوا اختبارات الثانوية العامة

ثمانية أسرى من قطاع غزة اجتازوا اختبارات الثانوية العامة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأسرى بغزة، اليوم الإثنين، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لأسرى من قطاع غزة، استطاعوا اجتياز الامتحان بنجاح لعام 2022، بعد تقديمها داخل سجون الاحتلال.

وبينت الوزارة في بيان لها، أن 450 أسيراً داخل السجون تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من بينهم 8 أسرى من قطاع غزة هم:

1. الأسير حاتم سليمان أبو شريعة من جباليا (بمعدل 69%).

2. الأسير خالد خليل السيلاوي من بيت لاهيا (بمعدل 65%)

3. الأسير سالم زياد أبو ظاهر من خانيونس (بمعدل 78%)

4. الأسير سليمان محمد كساب من خانيونس (بمعدل 69%)

5. الأسير عامر فريد أبو جراد من بيت حانون (بمعدل 60%)

6. الأسير محمد حسن أبو غرابة من دير البلح (بمعدل 71.5%)

7. الأسير موسى جابر أبو زيد من دير البلح (بمعدل 61%)

8. الأسير المحرر حديثًا عبد الله سليم أبو ظاهر من دير البلح (بمعدل 68.6%).

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