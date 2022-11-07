الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها



وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، أن الطائرة سقطت، مساء الأحد، نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية، حسب ما ذكر موقع (الشرق).



وأوضح أن الطاقم الجوي، المكوّن من ضابطين، نجا من الحادث، بعد استخدام كرسيي النجاة، مشيراً إلى أنه لا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، مضيفًا أن تحقيقاً بدأ لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، نجاة طاقم الطائرة المقاتلة من نوع (F15-S)، التى سقطت بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية.