عربي

بدء توافد قادة العالم إلى مؤتمر المناخ بمصر

بدء توافد قادة العالم إلى مؤتمر المناخ بمصر
رام الله - دنيا الوطن
توافد عدد من قادة العالم، صباح الإثنين، إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية، فيما يتعرضون لضغوط لتعزيز تعهداتهم المناخية إزاء الاحترار الآخذ بالارتفاع ولتوفير دعم مالي للدول الفقيرة أكثر المتضررين من التغير المناخي.

ووفقًا لموقع (العربية نت)، فقد وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مقر المؤتمر.

وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات الاثنين والثلاثاء أمام المندوبين المجتمعين بشرم الشيخ في إطار (كوب27).

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