نقابة المحامين تطلق مرصد حقوق الانسان التابع لها

رام الله - دنيا الوطنأعلن نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي سهيل عاشور عن اطلاق مرصد حقوق الانسان في نقابة المحامين برئاسة عضو المجلس المحامي محمد الهريني وذلك بعد اعتماد النظام الداخلي للمرصد وآليات عمله.وقد أسست نقابة المحامين هذا المرصد بموجب قرار صادر عن مجلس النقابة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، وانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة الناجزة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.وتكمن رؤية مرصد حقوق الانسان في تعزيز احترام الكرامة الإنسانية وقيم المساواة وتكافؤ الفرص والتنوع ومناهضة التمييز بأشكاله كافة.وسيتم التعاون والتنسيق في عمل المرصد مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية من أجل تعزيز قيم ومفاهيم حقوق الانسان والدفاع عنها.ويتشكل المرصد من مجلسين: استشاري وتنفيذي، اضافة الى طاقم اداري متخصص، وذلك لتحقيق اهداف المرصد وغاياته، وبهذا الصدد يسر مجلس نقابة المحامين الاعلان عن النظام الداخلي للمرصد ونشره واطلاق العمل به اعتبارا من تاريخه.