"الخارجية": بالأسماء.. إنقاذ أربعة فلسطينيين والعثور على جثة خامس قبالة السواحل اليونانية





من جهة أخرى، قال السفير الديك إن "السلطات التركية المختصة خاصة خفر السواحل في كوش أداسي أخبرت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا بالعثور على جثمان شخص قذفه البحر يعود للمواطن محمد قويدر، وتم نقل الجثمان الى مؤسسة الطب العدلي في أزمير لمعرفة سبب الوفاة واستكمال اجراءات التحقيق في الموضوع".





وبهذا الخصوص تشكر وزارة الخارجية والمغتربين السلطات المختصة في كل من اليونان وتركيا على تعاونها مع سفارتي دولة فلسطين لدى البلدين وتسهيل جهودهما للقيام بواجباتهما تجاه أبناء شعبنا.





رام الله - دنيا الوطنصرح السفير د.أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أن الشرطة اليونانية في جزيرة ساموس أعلمت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان أنها قامت بإنقاذ أربع مواطنين فلسطينيين من البحر كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل الجزيرة بتاريخ 2022/10/31، وهم: محمد مسعود، حسين سرجون، أحمد عاشور، فاطمة قويدر.وأضاف السفير الديك أن القائم بالأعمال يوسف درخم يواصل متابعاته لهذه المأساة مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن غرق القارب خاصة من المواطنين اللذين تم إنقاذهم، كما نجري الإتصالات اللازمة لمعرفة أية تفاصيل تتعلق بالمفقودين.