بدء توافد قادة العالم لحضور مؤتمر المناخ في مصر





وبحسب موقع (العربية نت)، فقد وصل حتى هذه اللحظة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات الاثنين والثلاثاء أمام المندوبين المجتمعين بشرم الشيخ في إطار (كوب27).



وتأتي هذه المداخلات على خلفية أزمات متعددة مترابطة في العالم، وهي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتضخم الجامح وخطر وقوع ركود وأزمة الطاقة مع تجدد الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية، وأزمة الغذاء في حين سيتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة.







بدأ صباح اليوم، الإثنين، قادة العالم المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (كوب 27)، بالتوافد إلى مقر المؤتمر في مدينة شرم الشيخ المصرية.