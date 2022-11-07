شؤون فلسطينية

غزة: "التعليم" تُعلن عن سلسلة إجراءات لتعزيز التزام طلبة التوجيهي بالدوام المدرسي

غزة: "التعليم" تُعلن عن سلسلة إجراءات لتعزيز التزام طلبة التوجيهي بالدوام المدرسي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن سلسلة إجراءات لتعزيز التزام طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" بالدوام المدرسي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلبة ونجاحهم وتفوقهم الدراسي وحصولهم على مراتب متقدمة في شهادة الثانوية العامة.

وقد عقدت الوزارة اجتماعاً موسعاً مع الإدارات العامة في الوزارة ومدراء المديريات لطرح وإقرار هذه الإجراءات، حيث ترأس الاجتماع وكيل الوزارة د.زياد ثابت، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية د.محمود مطر، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د.أحمد أبو ندا. 

وتتضمن الإجراءات تنفيذ لقاءات توعوية من قبل المعلمين والمرشدين التربويين مع الطلبة وأولياء الأمور تتعلق بأهمية التزام الطلبة بالدوام المدرسي والجد والاجتهاد وعدم التغيب عن الدراسة.

كما تتضمن هذه الإجراءات التزام المعلمين بالخطة الزمنية لتدريس المنهاج، وتدريب الطلبة على الامتحانات من خلال تقديم نماذج امتحانات وزارية مع إجاباتها النموذجية تحاكي الامتحانات الرسمية النهائية، وتفعيل دور المشرفين في متابعة معلمي الثانوية العامة، واستكمال إعداد أسئلة التصنيف الخاصة بالتوجيهي وتعميمها.

إضافة إلى تنفيذ اختبارات لطلبة الثانوية العامة في نهاية كل فترة دراسية ورصد درجاتها على برنامج خدمات الطلبة، وتطبيق اختبار مدرسي في نهاية العام.

ومن هذه الإجراءات أخذ تعهدات من الطلبة وأولياء أمورهم بالالتزام بالدوام الرسمي وفق النظام، حيث سيتم رصد الدوام اليومي للطلبة، وإرسال رسائل sms فورية لأولياء الأمور في حال غياب أبنائهم.

كما سيجري تطبيق تعليمات المادة التاسعة من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023 والتي تفيد أنه لكي يكون الطالب نظامياً في التوجيهي فعليه الالتزام بالدوام المدرسي حتى تاريخ 13 إبريل 2023، وعدم الغياب لأكثر من (30) يوماً في العام الدراسي لأي سبب من الأسباب، وعدم الغياب لأكثر من (60) يوماً دراسياً
(بعذر رسمي).

وأن الطالب غير الملتزم بالمدة القانونية للدوام وتعليمات المادة التاسعة سيتم حوسبة الإجراءات الخاصة به وعدم تسجيله كمشترك نظامي وعليه التقدم للامتحان كمشترك دراسات خاصة.

ومن ضمن الخطوات أيضا إصدار تقرير شهري حول انتظام دوام طلبة الثانوية العامة وتنظيم حملة إعلامية لتعزيز انتظام الطلبة في الدوام المدرسي.

أخبار ذات صلة

فارس: الإجراءات التي أعلن عنها المتطرف &#34;بن غفير&#34; لا تمثل شخصه وإنما تمثل موقف

فارس: الإجراءات التي أعلن عنها المتطرف "بن غفير" لا تمثل شخصه وإنما تمثل موقف

ثمانية أسرى من قطاع غزة اجتازوا اختبارات الثانوية العامة

ثمانية أسرى من قطاع غزة اجتازوا اختبارات الثانوية العامة

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الـ30 لبرنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الـ30 لبرنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو

نقابة المحامين تطلق مرصد حقوق الانسان التابع لها

نقابة المحامين تطلق مرصد حقوق الانسان التابع لها

محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري لدى دولة فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري لدى دولة فلسطين

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لن ينتظر حتى تظهر اضراس العقل عند نتنياهو

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لن ينتظر حتى تظهر اضراس العقل عند نتنياهو

بالأسماء.. إنقاذ أربعة فلسطينيين والعثور على جثة خامس قبالة السواحل اليونانية

بالأسماء.. إنقاذ أربعة فلسطينيين والعثور على جثة خامس قبالة السواحل اليونانية

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فارس: الإجراءات التي أعلن عنها المتطرف &#34;بن غفير&#34; لا تمثل شخصه وإنما تمثل موقف

فارس: الإجراءات التي أعلن عنها المتطرف "بن غفير" لا تمثل شخصه وإنما تمثل موقف

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الـ30 لبرنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الـ30 لبرنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو

نقابة المحامين تطلق مرصد حقوق الانسان التابع لها

نقابة المحامين تطلق مرصد حقوق الانسان التابع لها

محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري لدى دولة فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري لدى دولة فلسطين

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لن ينتظر حتى تظهر اضراس العقل عند نتنياهو

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لن ينتظر حتى تظهر اضراس العقل عند نتنياهو

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تستضيف وزراء الخارجية السابقين لمصر والأردن والسلطة الفلسطينية

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تستضيف وزراء الخارجية السابقين لمصر والأردن والسلطة الفلسطينية

حلايقة: الاحتلال في حالة خشية وارتباك من تصاعد المقاومة بالضفة

حلايقة: الاحتلال في حالة خشية وارتباك من تصاعد المقاومة بالضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ&#34;قلة الأدب&#34;

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ"قلة الأدب"

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

عربي

الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

بدء توافد قادة العالم إلى مؤتمر المناخ بمصر

بدء توافد قادة العالم إلى مؤتمر المناخ بمصر

بدء توافد قادة العالم لحضور مؤتمر المناخ في مصر

بدء توافد قادة العالم لحضور مؤتمر المناخ في مصر

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو