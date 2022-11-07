نتنياهو يقترح التفرغ لتوزيع الحقائب الوزارية أولًا.. وسموتريتش يطالب بوزارة الجيش أو المالية





ووفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه في المرحلة التالية بعد تشكيل الحكومة، يصار إلى مناقشة شؤون محورية من بيها الإصلاحات في الجهاز القضائي و"قضايا الدين والدولة" والسكن وغلاء المعيشة.





وأضافت (مكان)، بأن موشيه غافني من حزب (يهادوت هاتوراة) الديني، وبتسالئيل سموتريتش من حزب (هاتسيونوت هاداتيت) الوطني، رفضا اقتراح نتنياهو مطالبين بمناقشة القضايا الجوهرية المحورية فورًا.



وطالب رئيس (الصهيونية الدينية)، بيتسالئيل سموتريتش، بأن يتولى منصب وزير المالية أو وزير الجيش في إطار الائتلاف الحكومي.





كما طالب سموتريتش تمرير فقرة التغلب والتي تجيز للمجلس التشريعي المصادقة بدعم 50% من المصوتين على قانون سبق للمحكمة العليا أن الغته لمساسه بحقوق الانسان الرئيسية ولتعارضه مع قوانين أساس.





يشار الى أن نتنياهو يريد ان يكون بإمكان (كنيست) المصادقة على قانون من هذا النوع بأغلبية 61 نائبًا.



ويستدل من معطيات رسمية صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أن ما يزيد عن 418 ألف صوت من أصوات المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة قد ذهبت هدرًا بسبب عدم اجتيازها نسبة الحسم.



رام الله - دنيا الوطنطلب رئيس حزب (ليكود) في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، من ممثلي الأحزاب المتوقع انضمامها إلى الائتلاف الحكومي أن يتم التفرغ في المرحلة الأولى إلى المناصب الوزارية وتوزيعها.