حلايقة: الاحتلال في حالة خشية وارتباك من تصاعد المقاومة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقالت النائب سميرة حلايقة: إن "ارتفاع عمليات الاغتيال والاقتحام وزيادة وتيرة اعتداءات المستوطنين بمساندة جيش الاحتلال، تأتي في ظل خشية المستوطنين والأوساط الإسرائيلية من تصاعد عمليات المقاومة".وأكدت حلايقة على أن "الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينين ليست بالجديدة، فهي نهج لا ينفك عنه الاحتلال ولكنه يزيد وينقص حسب الأوضاع المتزامنة مع الوضع الداخلي الصهيوني".وأوضحت أن الاحتلال دوما "يتخذ من قتل الفلسطينين والتضييق عليهم، دعاية انتخابية لزعمائهم ما قبل الانتخابات، مضيفة أن الانتهاكات التي يمارسها الجيش والمستوطنين بعد ظهور النتائج، هي دليل على أنه يخشى من ردة فعل الفلسطينيين ومقاومتهم".وشددت حلايقة على أن الاحتلال "يحسب كل الحساب للمقاومة المسلحة، وهو ما أثبتته المواجهات السابقة مع جيش الاحتلال".