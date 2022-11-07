شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين في الأرجنتين تعقد ندوة بمناسبة مرور 105 عام على وعد بلفور

سفارة فلسطين في الأرجنتين تعقد ندوة بمناسبة مرور 105 عام على وعد بلفور
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت سفارة دولة فلسطين في الأرجنتين ندوة بمناسبة الذكرى الـ 105 عام لوعد بلفور المشؤوم، بحضور عدد من الأكاديميين والمتضامنين وأبناء الجاليتين العربية والفلسطينية. 

 واستهلت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على روح المناضلة الراحلة فاطمة البرناوي أول أسيرة بتاريخ الثورة الفلسطينية تبعها افتتاح الندوة بكلمة للقائم بالأعمال المستشار أول رياض الحلبي أكد فيها أن "وعد بلفور لا يمكن نسيانه أبدا لأنه تسبب في تهجير وتشريد الشعب الفلسطيني وكان السبب لآلام الشعب الفلسطيني والضوء الأخضر لاحتلال فلسطين وهجرة آلاف الصهاينة للاستيطان فيها".

وشدد الحلبي على أن "بلفور المشؤوم كان وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وأن بريطانيا بوعدها هذا ارتكبت جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وحرمته من حقوقه وأنكرت وجوده".

ووضع الحلبي الحضور بآخر التطورات على "الساحة الفلسطينية والظروف الصعبة التي يواجها شعبنا الفلسطيني بسبب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بفرض سياساتها العنصرية والاجرامية وبمواصلة بناء المستوطنات ودعم إرهاب المستوطنين والاقتحامات المتواصلة والمنظمة للمدن والقرى الفلسطينية وعمليات الاغتيالات والقتل بدم بارد والاعتقالات الإدارية واحتجاز جثث الشهداء ورفضها الإفراج عن الأسرى من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وخاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد".

كما تطرق الحلبي "لنتائج الانتخابات الإسرائيلية وفوز اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو مؤكدا إذا ما تم تشكيل حكومة نتنياهو من شخصيات إجرامية متطرفة مثل ايتامار بن غفير فإنها لن تكون حكومة يمينية متطرفة فقط ولكن ستكون حكومة فاشية".

ونوه إلى أنه يجب على "المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووقف معاناة الشعب الفلسطيني باتخاذ تدابير وإجراءات فورية لتوفير الحماية له وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والاعتراف بحقوقه لتقرير مصيره واستقلاله ودعم الدولة الفلسطينية للحصول بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وبدوره قام الأكاديمي الأستاذ خوليو نعمة بتقديم محاضرة عن الأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية لوعد بلفور وتبعاته المدمرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، مؤكدا ان المسؤولية تقع على كاهل المجتمع الدولي لتصحيح هذا الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني من خلال إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

الأردن توجّه تحذيرًا إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن القدس

الأردن توجّه تحذيرًا إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن القدس

طالت 20 مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

طالت 20 مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الطقس: فلسطين على موعد مع أول منخفض جوي غدًا الثلاثاء

الطقس: فلسطين على موعد مع أول منخفض جوي غدًا الثلاثاء

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الإثنين

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الإثنين

حلس: فتح ستنظم مهرجاناً لإحياء ذكرى (أبو عمار) الخميس المقبل

حلس: فتح ستنظم مهرجاناً لإحياء ذكرى (أبو عمار) الخميس المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين في الأرجنتين تعقد ندوة بمناسبة مرور 105 عام على وعد بلفور

سفارة فلسطين في الأرجنتين تعقد ندوة بمناسبة مرور 105 عام على وعد بلفور

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث سير في جنين

وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث سير في جنين

(فتح): إسرائيل لم تترك جريمة بحق شعبنا إلا وارتكبتها

(فتح): إسرائيل لم تترك جريمة بحق شعبنا إلا وارتكبتها

&#34;التربية&#34; و&#34;المجلس الأعلى للإبداع&#34; يبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

"التربية" و"المجلس الأعلى للإبداع" يبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

الأحمد: التحركات لإيجاد بديل عن المنظمة تخدم الاحتلال

الأحمد: التحركات لإيجاد بديل عن المنظمة تخدم الاحتلال

كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تعلن عن 400 فرصة عمل بعقود تشغيل مؤقتة

"الأوقاف" بغزة تعلن عن 400 فرصة عمل بعقود تشغيل مؤقتة

منوعات

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ&#34;قلة الأدب&#34;

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ"قلة الأدب"

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

عربي

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم