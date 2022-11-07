الأردن توجّه تحذيرًا إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن القدس

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن مسؤوليين أردنيين وجّهوا تحذيرًا للحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن الأوضاع في القدس الشرقية، لافتين إلى أن العلاقات الثنائية مع إسرائيل ستتضرر إذا حاولت الحكومة الجديدة تغيير ترتيب الوضع القائم هناك.ووفقًا لتقرير هيئة البث الإسرائيلية، فإن الأنظار تتجه الآن حول الأزمة الدبلوماسية المحتملة التي تنتظر زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو في حال توليه السلطة بدعم من المتشددين اليمينيين المتطرفين.وبيّنت أن "هناك حساسية خاصة فيما يتعلق بعلاقات إسرائيل مع الأردن، والتي هي الوصي على الحرم القدسي، مما يؤدي إلى صدام محتمل مع نواب من ائتلاف نتنياهو المفترض الذين دفعوا إسرائيل لتأكيد سيادتها على الموقع المقدس في القدس والسماح لليهود بممارسة قدر أكبر من حريتهم الدينية في الموقع". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).ونقلت الهيئة عن مصدر أردني قوله "أي محاولة لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي ستضر بالتأكيد بالعلاقات بين الأردن وإسرائيل"، ووجه المصدر تحذيرا محددا إلى إيتمار بن غفير، رئيس حزب (عوتسما يهوديت) المتطرف الذي من المقرر أن يصبح جزءا من الائتلاف الحاكم، والذي حرص على القيام بجولة في الموقع في أوقات التوترات المتزايدة.واعتبر المصدر الأردني أن زيارة بن غفير للموقع و"القيام باستفزازات، ستكون مختلفة تماما إذا فعل ذلك كوزير في الحكومة".