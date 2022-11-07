شؤون فلسطينية

الأردن توجّه تحذيرًا إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن القدس

الأردن توجّه تحذيرًا إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن القدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن مسؤوليين أردنيين وجّهوا تحذيرًا للحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن الأوضاع في القدس الشرقية، لافتين إلى أن العلاقات الثنائية مع إسرائيل ستتضرر إذا حاولت الحكومة الجديدة تغيير ترتيب الوضع القائم هناك.

ووفقًا لتقرير هيئة البث الإسرائيلية، فإن الأنظار تتجه الآن حول الأزمة الدبلوماسية المحتملة التي تنتظر زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو في حال توليه السلطة بدعم من المتشددين اليمينيين المتطرفين.

وبيّنت أن "هناك حساسية خاصة فيما يتعلق بعلاقات إسرائيل مع الأردن، والتي هي الوصي على الحرم القدسي، مما يؤدي إلى صدام محتمل مع نواب من ائتلاف نتنياهو المفترض الذين دفعوا إسرائيل لتأكيد سيادتها على الموقع المقدس في القدس والسماح لليهود بممارسة قدر أكبر من حريتهم الدينية في الموقع". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ونقلت الهيئة عن مصدر أردني قوله "أي محاولة لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي ستضر بالتأكيد بالعلاقات بين الأردن وإسرائيل"، ووجه المصدر تحذيرا محددا إلى إيتمار بن غفير، رئيس حزب (عوتسما يهوديت) المتطرف الذي من المقرر أن يصبح جزءا من الائتلاف الحاكم، والذي حرص على القيام بجولة في الموقع في أوقات التوترات المتزايدة.

واعتبر المصدر الأردني أن زيارة بن غفير للموقع و"القيام باستفزازات، ستكون مختلفة تماما إذا فعل ذلك كوزير في الحكومة".

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

سفارة فلسطين في الأرجنتين تعقد ندوة بمناسبة مرور 105 عام على وعد بلفور

سفارة فلسطين في الأرجنتين تعقد ندوة بمناسبة مرور 105 عام على وعد بلفور

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالت 20 مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

طالت 20 مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الطقس: فلسطين على موعد مع أول منخفض جوي غدًا الثلاثاء

الطقس: فلسطين على موعد مع أول منخفض جوي غدًا الثلاثاء

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الإثنين

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الإثنين

حلس: فتح ستنظم مهرجاناً لإحياء ذكرى (أبو عمار) الخميس المقبل

حلس: فتح ستنظم مهرجاناً لإحياء ذكرى (أبو عمار) الخميس المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين في الأرجنتين تعقد ندوة بمناسبة مرور 105 عام على وعد بلفور

سفارة فلسطين في الأرجنتين تعقد ندوة بمناسبة مرور 105 عام على وعد بلفور

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث سير في جنين

وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث سير في جنين

(فتح): إسرائيل لم تترك جريمة بحق شعبنا إلا وارتكبتها

(فتح): إسرائيل لم تترك جريمة بحق شعبنا إلا وارتكبتها

&#34;التربية&#34; و&#34;المجلس الأعلى للإبداع&#34; يبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

"التربية" و"المجلس الأعلى للإبداع" يبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

الأحمد: التحركات لإيجاد بديل عن المنظمة تخدم الاحتلال

الأحمد: التحركات لإيجاد بديل عن المنظمة تخدم الاحتلال

كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تعلن عن 400 فرصة عمل بعقود تشغيل مؤقتة

"الأوقاف" بغزة تعلن عن 400 فرصة عمل بعقود تشغيل مؤقتة

منوعات

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: أقوى رد من هيفاء وهبي على جمهورها بعد صورتها الأخيرة

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي على طريقتها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

شاهد: داليا المبارك تكشف عن مفاجأة صادمة لجمهورها

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

ما حقيقة ارتباط إيناس الدغيدي بمحمود عبد العزيز؟

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ&#34;قلة الأدب&#34;

شاهد: ياسمين عز تهاجم مايان السيد وتتهمها بـ"قلة الأدب"

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: فنانة تكشف عن نيتها الانتحار بسبب نجلاء فتحي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يحدث ضجة من جديد حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن حقيقة تمثيلها بالباروكة

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد هذه الصورة.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

بعد خروجها من أزمتها.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مثيرة عن حالة شيرين عبد الوهاب

عربي

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم