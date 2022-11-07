دولي

الرئيس الإسرائيلي يتوجه لشرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ

الرئيس الإسرائيلي يتوجه لشرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ
الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، زيارة إلى مصر، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ COP 27، المقام في مدينة شرم الشيخ.

وقال هرتسوغ قبل توجهه إلى شرم الشيخ في تصريحات للصحفيين: "أنطلق الآن إلى شرم الشيخ في مصر، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ COP27، مع الوفد الإسرائيلي الكبير".

وتابع: "الوفد الإسرائيلي أنشأ لأول مرة جناحًا إسرائيليًا في هذا المؤتمر".

وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، منذ يوم أمس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، وسط آمال بالتوصل لقرارات بشأن التغير المناخي.

ويحضر القمة أكثر من 120 من قادة الدول إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

ويشارك نحو 30 ألف شخص في القمة التي ستستمر لأسبوعين، مع هذا فإن بعض النشطاء رفضوا الحضور بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.

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