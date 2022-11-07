طالت 20 مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس.



ووفقًا لنادي الأسير، فقد تركزت الاعتقالات في محافظة الخليل، حيث تم اعتقال، خضر يوسف جوابرة، وراني محمد هديب، وقصي نايف البدوي، وآدم بسام بنات، وبسام بنات من مخيم العروب، وأحمد عبد الكريم حلايقة، وعبد الكريم حلايقة من الشيوخ، وعبيدة عماد الراعي من الخليل، وإبراهيم أيمن عياد من بلدة بيت أمر. وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.





كما واعتقلت قوات الاحتلال يزن عصافرة من منزل عائلته في بلدة بيت كاحل قضاء الخليل.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات كبيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم مخيم بلاطة قضاء نابلس، وحاصرت منزلا قبل أن تقتحمه وتعتقل الشقيقين يوسف ووائل مشة، حيث شهد المخيم اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة.



وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عامر ياسر بني عودة من منزله في بلدة طمون عقب اقتحامه وتفتيشه والعبث في محتوياته.



ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد فايز جرادات، وعبد محمود جرادات، عقب اقتحام منزليهما في بلدة السيلة الحارثية.



واعتقلت قوات الاحتلال علاء باسم سلمي عقب اقتحام منزل عائلته في قلقيلية.



واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة. وعلاء كراجة من بلدة صفا، والجريح محمد خليل الأسمر من بلدة برقا شرق رام الله.



وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشاب إيهاب أبو سنينة بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، واعتدت عليه بالضرب قبل أن تعتقله.





رام الله - دنيا الوطن