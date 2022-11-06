شؤون فلسطينية

(فتح): إسرائيل لم تترك جريمة بحق شعبنا إلا وارتكبتها

(فتح): إسرائيل لم تترك جريمة بحق شعبنا إلا وارتكبتها
فتح
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) أسامة القواسمي، إن إسرائيل لم تترك جريمة بحق الشعب الفلسطيني إلا واقترفتها، وازداد عدوانها خلال العامين المنصرمين على المستويات كافة، في الوقت الذي تدعو فيه الإدارة الأميركية إلى مبدأ الازدهار والأمن للجميع.

وشدد القواسمي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على أن إسرائيل أوغلت في القتل، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات، وسرقة الأرض، وهدم البيوت، وحرق المزروعات، وتعميق نظام الفصل العنصري (الابارتايد) الأبشع في تاريخ البشرية.

وأكد أن شعبنا، ورغم الألم والعدوان والقهر والظلم، سيبقى صامدا قويا شامخا بعزة وكبرياء، مدافعا عن أرض الآباء والأجداد حتى دحر الغزاة.

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