دولي

إدارة بايدن تحث رئيسا أوكرانيا على الاستعداد للتفاوض

إدارة بايدن تحث رئيسا أوكرانيا على الاستعداد للتفاوض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على إظهار انفتاحه، واستعداده للتفاوض مع روسيا.

وأضافت الصحيفة: "تحث إدارة بايدن بشكل غير رسمي نظام كييف على إظهار الانفتاح على المفاوضات مع روسيا وإعادة النظر في رفضه العلني للمفاوضات ما دام الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة"، بحسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وفي الوقت نفسه تشير الصحيفة، إلى أن البيت الأبيض يصر على أن كييف ترفض علنا مفاوضات السلام مع روسيا ما دام رئيسها فلاديمير بوتين.

وأوضح البيت الأبيض أن مثل هذه السياسة لا تهدف إلى دفع كييف إلى المفاوضات، ولكن "للحفاظ على كرامتها الأخلاقية في أعين مؤيديها الدوليين".

 

 

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